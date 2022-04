Seit mehr als fünf Wochen führt Russland einen völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine . Bereits kurz nach Beginn reisten mehrere osteuropäische Staatschefs zu einem Solidaritätsbesuch nach Kiew . Nun wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen diese Woche für ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ebenfalls die ukrainische Hauptstadt besuchen. Sie werde begleitet vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, teilte ihr Sprecher am Dienstag auf Twitter mit.

Zuvor waren seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine am 24. Februar nur wenig ranghohe Politiker in das Land gereist. Mitte März reisten die Regierungschefs aus Polen , Tschechien und Slowenien nach Kiew, um ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu setzen.

Österreichs Bundeskanzler reist in die Ukraine

Bereits in der Nacht zum Dienstag hatte Selenskyj in einer Video-Ansprache angekündigt, dass der österreichische Regierungschef Karl Nehammer (ÖVP) nach Kiew kommen werde. Am Abend zuvor hatten der ukrainische Präsident und der Kanzler die Visite in telefonisch besprochen.

Inzwischen bestätigte auch das Wiener Kanzleramt Nehammers Reisepläne. »Ziel ist es, die Ukraine weiterhin bestmöglich humanitär und politisch zu unterstützen«, hieß es in einer schriftlichen Erklärung. Die Reise soll »in den nächsten Tagen« stattfinden. Weitere Details wollte die österreichische Regierung aus Sicherheitsgründen vorerst nicht bekanntgeben.