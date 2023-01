In der vergangenen Woche hatten mehrere Medien berichtet, dass Deutschland die Lieferung von Leopard-Panzern nur ermöglichen wolle, wenn auch Washington Kampfpanzer in die Ukraine schicke. Noch vor der Ramstein-Konferenz am Freitag bestritt der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) diese Darstellung, ihm sei »ein solches Junktim nicht bekannt«.