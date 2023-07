Entscheidung des Präsidenten USA liefern Ukraine Streumunition

Die Ukraine würde die Streumunition im eigenen Land zur Verteidigung einsetzen, sagte Sullivan weiter. Auch Russland setze Streumunition in der Ukraine ein. Biden habe sich über den Schritt mit den Verbündeten abgesprochen. »Wir werden die Ukraine in dieser Konfliktphase zu keinem Zeitpunkt schutzlos zurücklassen. Punkt«, betonte Sullivan.

Biden selbst verteidigte die Lieferung von Streumunition und bezeichnete sie als eine Übergangslösung. »Dies ist ein Krieg, der mit Munition zu tun hat. Und die Munition geht ihnen aus, und wir haben nur noch wenig davon«, sagte Biden in einem CNN-Interview, das am Freitag in Teilen veröffentlicht wurde. Deshalb habe er schließlich die Empfehlung des Verteidigungsministeriums angenommen, Streumunition »nicht dauerhaft, sondern für eine Übergangszeit« zu liefern, bis die USA wieder in der Lage seien, mehr von der benötigten Artillerie zu produzieren.