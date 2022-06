Wolodymyr Selensykj, Ukrainischer Präsident:

»Jeden Tag ringe ich darum, dass die Ukraine die Waffen bekommt, die sie braucht.«

Alle paar Tage gibt es neue Zusagen aus dem Westen für Waffenlieferungen an die Ukraine. Aber noch immer ist das Thema ein Konfliktpunkt zwischen Präsident Selenskyj und seinen westlichen Partnern.

Ortsmarke: Brüssel, Belgien

Lloyd Austin, US-Verteidigungsminister:

»Ich denke, wir müssen die Dinge etwas einordnen. Du kannst… wissen Sie, auf dem Schlachtfeld kannst du nie genug haben und es kann nicht schnell genug gehen. Das muss man im Hinterkopf behalten. Aber wir arbeiten trotzdem daran, alles Menschenmögliche zu machen. Wir werden weiterhin Himmel und Erde in Bewegung setzen, um ihnen die Möglichkeiten zu geben, die sie brauchen.«

Beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel am Mittwoch versprachen die USA neue Waffenlieferungen im Wert von einer Milliarde Dollar. Zu dem Paket sollen Raketen zählen, 18 weitere Haubitzen und Artilleriegranaten.

Mark Milley, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte:

»Die Russen machen einfach Flächenbeschuss ohne unbedingt militärischen Effekt zu erzielen, sagen wir so. Die Ukrainer andererseits nutzen ausgefeiltere Artillerietechniken und setzen damit die Russen ziemlich unter Druck. Die Russen haben wahrscheinlich etwa 20 bis 30 Prozent ihrer Panzereinheiten verloren. Das ist bedeutend, das ist gewaltig. Die Ukrainer kämpfen sehr effektvoll, sowohl was Artillerie-Taktik als auch Manöver angeht.«

Ortsmarke: Mariupol

Im von Russland besetzen Mariupol laufen währenddessen die Räumarbeiten. Diese Aufnahmen hat die russische Regierung veröffentlicht. Die Stadt gilt als völlig zerstört. Nach wie vor fehlt den verbliebenen Bewohnern die Grundversorgung. Vor Zelten der Besatzer warten sie auf die Möglichkeit zu duschen und sich zu waschen.

Ortsmarke: Pokrowsk, Region Donezk

Auch in Pokrowsk räumen Helfer den Schutt. Die Stadt im Westen der Region Donezk ist noch immer in ukrainischer Hand. Sie ist ein Knotenpunkt für Evakuierungen in die Westukraine – und deshalb ein Ziel für russische Angriffe.

Viktor, Anwohner:

»Jeder bekommt es mit. In meiner Straße fiel kürzlich eine Bombe auf ein Haus. Da war eine Rauchsäule, alles ist zusammengebrochen. Zum Glück waren alle im Garten, es gab keine Toten. Glassplitter haben eine alte Frau erwischt. Aber die ganze Straße scheint überlebt zu haben.«

Bis hier an Wiederaufbau zu denken ist, wird es noch dauern. Die Schlacht um den Donbass wird noch Wochen oder Monate andauern. Laut der ukrainischen Militärführung feuert die russische Armee in der Region täglich etwa 60.000 Artilleriegeschosse und Raketen ab.