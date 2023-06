Sie wehren sich gegen eine fast unsichtbare Gefahr aus der Luft: Ukrainische Soldaten schießen auf russische Lancet-Drohnen.

In PutinsA ngriffskrieg gegen die Ukraine setzen beide Seiten stark auf unbemannte Fluggeräte. Bilder von Gefechten aus der Vogelperspektive kursieren in den sozialen Medien. Dabei kommen verschiedene militärische Drohnen zum Einsatz, etwa die Bayraktar TB-2 zum Abwurf von Bomben, die Orlan-10 zur Aufklärung oder die Lancet, eine Angriffs- und Kamikaze-Drohne. Iranische Shahed-Drohnen werden ebenfalls von russischen Truppen gegen Ziele in der Ukraine gesteuert.

Vor allem die ukrainische Armee setzt zur Aufklärung und Versorgung, aber auch im Gefecht teilweise auf handelsübliche zivile Drohnen.

»Mars«, Drohnenpilot:

»Diese Drohne ist für 10-jährige Kinder geeignet. Die können innerhalb von drei Minuten lernen, wie man abhebt. Natürlich sind die Bedingungen auf dem Schlachtfeld ganz andere, aber ehrlich gesagt ist das eine Drohne für Dummies. Jeder kann damit fliegen. Alles andere hängt davon ab, was man erreichen will und wie mutig man ist.«

Die hier trainierte Taktik wenden ukrainische Drohneneinheiten seit dem Einmarsch Russlands häufig an: Sie lassen Granaten über feindlichen Fahrzeugen oder Soldaten im Schützengraben fallen. Spezielle Einheiten bauen die zivilen Drohnen dafür mit einfachsten Mitteln um.

»Mars«, Drohnenpilot:

»Das ist der Abwurfmechanismus, gedruckt im 3D-Drucker. Wir nutzen ihn für Bomben und Handgranaten, auch an selbstgebauten Drohnen, im Grunde an jedem Modell, auf das er passt.«

Russland setzt Experten zufolge weit mehr auf militärische Drohnen als die Ukraine. Ukrainische Soldaten klagen aktuell über zunehmende Angriffe durch die russische Lancet, einer verhältnismäßig preiswerten, aber zerstörerischen Angriffsdrohne.

Lancet-Drohnen können im Schwebeflug ihre Ziele verfolgen und sind dadurch eine Gefahr für Soldaten und militärisches Gerät auf ukrainischer Seite. Eines der am stärksten gefährdeten Fahrzeuge ist der BM-21 Grad, ein großer Lastwagen aus der Sowjetzeit, der bis zu 40 Raketen über ein großes Gebiet abfeuern kann.

Drohnen gelten unter Experten nicht als kriegsentscheidend. Doch ihre geringen Kosten, die einfache Bedienung und ihr flexibler Einsatz machen sie in der modernen Kriegsführung unentbehrlich. Und sie haben einen wichtigen Nebeneffekt: Sie generieren Videos und Fotos, die sich perfekt für die Propaganda nutzen lassen. Denn der Krieg spielt sich nicht nur am Boden ab, sondern auch in der Luft – und in den Köpfen der Menschen.