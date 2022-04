Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich in die Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine eingeschaltet und appelliert an die EU-Länder, zeitnah mehr zu liefern. »Für alle Mitgliedstaaten gilt, wer kann, sollte schnell liefern, denn nur dann kann die Ukraine in ihrem akuten Abwehrkampf gegen Russland bestehen«, sagte von der Leyen der »Bild am Sonntag«. »Ich unterscheide nicht zwischen schweren und leichten Waffen. Die Ukraine muss das bekommen, was sie zur Verteidigung braucht und was sie handhaben kann.«