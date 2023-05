Diese kleinen Sportdrohnen sind eine tödliche Gefahr für russische Panzerbesatzungen und Bodentruppen. Ukrainische Einheiten transportieren damit vermehrt Sprengladungen und steuern sie auf feindliche Ziele.

Dabei verwenden die Soldaten auch Virtual Reality Brillen. Das Kamerabild der Drohne wird in Echtzeit übertragen. Die Soldaten navigieren die mit Sprengstoff ausgestattete Drohne zum Ziel, um dann eine Explosion auszulösen. Die Drohnen sind sehr wendig und bis zu 140 Stundenkilometer schnell.

Ukrainischer Soldat:

»Wir haben die Panzer des Feindes, schweres militärisches Gerät und Personal zerstört. Es ist ein sehr effektives Gerät.«

Im Vergleich zu konventionellen Waffen ist die Drohne zudem günstig.

Ukrainischer Soldat:

»Es ist besser, technische Mittel statt Menschen einzusetzen. Aus diesem Grund entwickeln sich die ukrainischen Streitkräfte sehr schnell weiter in diese Richtung. Es gibt eine Menge Schulungen, Kurse und Investitionen, um die Ressourcen bereitzustellen. Das ist absolut sinnvoll. Keine Flugdrohne ist ein Menschenleben wert.«

Die ukrainische Armee wolle ihr Drohnenprogramm sowohl zur Aufklärung als auch zum Angriff weiter ausbauen und habe daher – wie Russland auch – massiv in die Drohnentechnologie investiert. Soldaten in Schützengräben müssen jederzeit damit rechnen, aus der Luft entdeckt und angegriffen zu werden. Dieses Video von vergangener Woche soll einen russischen Soldaten zeigen, der sich vor einer ukrainischen Drohne ergibt. Der Einsatz von handelsüblichen Quadrokoptern durch die ukrainische Armee ist seit längerem bekannt. Kiew richtete im Dezember eine Kampagne an russische Soldaten an der Front, die sich ergeben möchten.