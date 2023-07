Nach dem Nato-Gipfel in Vilnius, von dem Selenskyj statt mit einer Einladung zum Nato-Beitritt mit Versprechungen der G7 über eine Sicherheitspartnerschaft zurückkehrte, galt die Aufmerksamkeit des Staatschefs nun wieder mehr den aktuellen Ereignissen an der Front. Bei einer Sitzung mit der Militärführung seien die Kampfhandlungen, die Versorgung der Truppen und die Abstimmung mit den Partnern bei den Waffen- und Munitionslieferungen abgesprochen worden, teilte der 45-Jährige mit. Daneben kündigte er auch noch eine anstehende Reform der Militärausbildung an.

Anfang Juni begannen die ukrainischen Truppen im Süden mit ihrer Offensive zur Rückeroberung von Gebieten, die Russland zu Beginn seines mehr als 16 Monate dauernden Angriffskriegs besetzt hatte. Bislang sind die Geländegewinne der Ukrainer gering. Beide Seiten berichten von schweren Kämpfen.

US-Militär kann bis zu 3000 Reservisten für Europa-Einsatz aktivieren

Das US-Verteidigungsministerium kann künftig bis zu 3000 Reservisten als Unterstützung nach Europa schicken. Es sei notwendig, die aktiven Streitkräfte für die Durchführung der Mission »Atlantic Resolve« zu verstärken, heißt es in einer Verfügung, die Präsident Joe Biden am Donnerstag unterzeichnete. Die US-Armee hatte die Mission nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland 2014 mit dem erklärten Ziel gestartet, die Nato-Verbündeten mit der Verlegung im Rotationsverfahren von kampfbereiten Einheiten an die Nato-Ostflanke zu stärken.

Das Europa-Kommando der US-Streitkräfte (Eucom) teilte nach der Anordnung des Präsidenten mit, dies ändere nichts an der US-Truppenstärke in Europa. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung, John Kirby, stellte am Freitag dazu klar, dass die Reservisten vor allem für Tätigkeiten in der Verwaltung, Logistik und Versorgung vorgesehen seien. »Die Art von Tätigkeiten, die man braucht, um eine große Truppenpräsenz über einen langen Zeitraum zu unterstützen und aufrechtzuerhalten«, sagte Kirby dem Sender Fox News. Derzeit hätten die USA mehr als 80.000 Soldaten in Europa.

Das Nachrichtenmagazin »Politico« schrieb nach der Ankündigung , der Schritt deute darauf hin, wie viel die Ausbildungsmission des US-Militärs in Europa sowie die Entsendung mehrerer neuer Brigaden nach der russischen Invasion der Ukraine den aktiven Streitkräften abverlangten. Die »Washington Post« kam zu einem ähnlichen Schluss .