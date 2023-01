Kämpfe um Soledar dauern laut Selenskyj an – Prigoschin widerspricht

Unterdessen machten beide Seiten unterschiedliche Angaben zur aktuellen Lage in Soledar. Nach Angaben des Generalstabs in Kiew und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dauern die Kämpfe weiter an. »Der terroristische Staat und seine Propagandisten versuchen so zu tun, als ob ein Teil unserer Stadt Soledar [...] eine Art russischer Besitz wäre«, sagte Selenskyj in einer Videoansprache.

Mit diesen Behauptungen über vermeintliche Erfolge versuchte Russland, seine Bevölkerung zu täuschen und »die Mobilisierung zu unterstützen«. Zudem sollten die »Befürworter der Aggression« weitere Hoffnung erhalten. »Aber die Kämpfe gehen weiter und wir unternehmen alles, um die ukrainische Verteidigung zu stärken«, sagte Selenskyj.