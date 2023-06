Medien berichteten zudem darüber, dass auch in der Millionenstadt Rostow-am-Don in der Nähe zur ukrainischen Grenze Panzerfahrzeuge aufgefahren seien. Als in jener Stadt, in die Prigoschin mit seinen Männern eingedrungen sein will. In der Stadt soll sich auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu aufhalten haben.