Vor wenigen Tagen spricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache von »Energieterror«. Den auszuhalten, sei nun nationale Aufgabe.

In den vergangenen vier Wochen hat Russland gezielt die kritische Infrastruktur in der Ukraine ins Visier genommen. Die Menschen müssen sich an Stromausfälle gewöhnen. Mitunter ist auch die Wasserversorgung betroffen. Um Attacken auf die Heiz-Infrastruktur abfedern zu können, möchte Kiew im Stadtgebiet Heizpunkte errichten.

Worauf Wladimir Putin mit den Angriffen abzielt, schildert SPIEGEL-Korrespondent Christian Esch in der neuen Episode von SPIEGEL Daily: »Es geht wirklich darum, den Krieg oder die Zerstörung dieses Krieges in die ukrainischen Großstädte und in die Gesellschaft hineinzutragen. Und dann vielleicht auch als Ziel eine Flüchtlingswelle auszulösen und dafür zu sorgen, dass eben mehr Menschen in den Westen fliehen oder die, die in den Westen geflohen sind, nicht zurückkommen«

