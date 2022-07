Wladimir Putin, ein ehemaliger KGB-Offizier, der 1999 an die Macht kam, hat den Generälen der Armee nie vertraut. Eine seiner ersten Personalentscheidungen bestand darin, die »tschetschenischen« Generäle, die in der Armee das Sagen hatten, still und leise aus dem politischen Bereich zu entfernen. Putin teilte das Land in sieben Föderalbezirke ein und ernannte für jeden einen bevollmächtigten Vertreter. Die meisten dieser neu erfundenen hohen Staatsbeamten waren Generäle, die Veteranen Tschetscheniens waren. Formal sah die Ernennung wie eine Beförderung aus, als ob Putin die Armeekommandeure als seine Unterstützung betrachtete. In Wirklichkeit hatten die neuen Botschafter keine Funktionen und keinen Einfluss – sie gerieten vielmehr ins ehrenamtliche Exil, in dem sich die einst mächtigen Generäle sicher zu Tode tranken. Putin war sich von Anfang an darüber im Klaren, wie gefährlich die Schukows und Rokhlins sein konnten, weshalb er das Militär nie in die Öffentlichkeit ließ. Er ernannte ausschließlich Zivilisten zu Verteidigungsministern. Der derzeitige Leiter des Militärressorts, Sergej Schoigu, ist überhaupt kein Mann des Militärs; von 1991 bis 2012 war er Leiter des Ministeriums für Notstandssituationen. Aber Schoigu ist ein Mann ohne politische Ambitionen, der loyal und kontrolliert ist und in der Armee keinen Fuß fassen kann – er ist also völlig unbedrohlich.