Einige Dokumente verbrannten die russischen Besatzer noch in diesem Ofen – aber nicht alle. Mitte September eroberten die ukrainischen Truppen das Dorf Balakliya bei Charkiw zurück.

Das Werkstattgebäude, das den Russen als Stützpunkt diente, steht nun leer - »Kommandantur« steht an der Stahltür, hinter der sich offenbar die Kommandeure versammelten – unter anderem der »Befehlshaber Raketen und Artilleriestreitkräfte«.

Die Soldaten ließen Tausende Dokumente zurück - »Wir bringen Frieden« steht auf diesem - russische Kriegspropaganda. Außerdem: Aufzeichnungen, die belegen, welche Militäreinheit hier stationiert war, Gesprächsnotizen, Todesmitteilungen – Belege dafür, dass die Moral der Soldaten stetig sank.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Dokumente einsehen und hat ihre Echtheit überprüft.

Die Soldaten hielten in dem Stützpunkt auch Ukrainer fest. Albina Strilets sagt, sie sei inhaftiert worden, weil sie »pro-ukrainisch« sei.

Albina Strilets, Logistikkoordinatorin für die ukrainischen Notdienste

»Es waren noch zwei andere Frauen in der Zelle. Es war schrecklich, beängstigend, nicht zu wissen, was vor sich geht, was als nächstes zu erwarten ist. Verwirrung, Geräusche von draußen, Geräusche aus den Folterzellen. Alles was ich wollte, war, so schnell wie möglich da rauszukommen.«

Den Dokumenten zufolge war in dem Stützpunkt ein russischer Militärangehöriger mit dem Code-Namen »Granit« dafür zuständig, die lokale Bevölkerung in Schach zu halten. Mindestens ein Verhörzentrum stand unter seinem Kommando. Auch die Schuldirektorin Tetiana Tovstokora war zeitweise inhaftiert.

Tetiana Tovstokora, Schuldirektorin

»Einen Sack wie diesen habe ich auf Aufnahmen von gehängten Menschen gesehen. Ein eng sitzender Sack mit einem Band. Wenn wir gehen durften, setzten wir diese Säcke auf. So war es.«

Schreckliche Erinnerungen an die Zeit der russischen Besatzung im Raum Charkiw, in dem es seit den ukrainischen Rückeroberungen vergleichsweise ruhig ist. Anders sieht es weiter südlich aus: In der Region um die russisch besetzte Stadt Cherson wird eine der schwersten Schlachten des Krieges erwartet.

Oleksii Reznikov, Ukrainischer Verteidigungsminister

»Die Gegenoffensive in Richtung Cherson ist schwieriger als in Richtung Charkiw. Erstens ist der Süden der Ukraine eine landwirtschaftlich geprägte Region, und wir haben viele Bewässerungs- und Wasserversorgungskanäle, die von den Russen wie Schützengräben genutzt werden. Der zweite Grund sind die Wetterbedingungen. Wir befinden uns in der Regenzeit, und es ist sehr schwierig, Kampfträgerfahrzeuge mit Rädern und nur mit Ketten zu verwenden.«

Die Soldaten stellen sich auf erbitterte Kämpfe ein.

»Angel«, Ukrainischer Soldat »Die Russen ändern ihre Positionen. Unser Nachrichtendienst bestätigt, dass sie durch sehr viele Rekruten verstärkt worden sind. Sie verstärken ihre Flanken und heben Gräben aus. Sie fürchten unsere Luftwaffe, sie fürchten unsere Artillerie und unsere Soldaten.«

Die russischen Streitkräfte wurden stark unter Druck gesetzt, als die ukrainischen Truppen Mitte August auf Cherson vorrückten. Die sich nun abzeichnende Schlacht beim Dnipro-Fluss könnte darüber entscheiden, ob es Kiew gelingt, die Kremltruppen auch in der Südukraine weiter zurückzudrängen.