Der SBU äußerte sich – allerdings auf ungewöhnliche Weise. Auf Telegram veröffentlichte die Behörde ein kryptisches Gedicht:

»Nachtigall, lieber Bruder,

Die Brücke ist wieder »eingeschlafen«.

Einmal... Zweimal!

PS: Die Musik ist volkstümlich. Der Text – SBU.«

Wie geht es jetzt mit der Krimbrücke weiter?

Das kommt auf den Grad der Zerstörung an. Auf dem Telegram-Kanal Ostoroschno Nowosti kursierte in den Stunden nach dem Vorfall ein Foto, das einen Schaden an der Fahrbahn zeigen soll. Demnach wäre an einem Teil der Brücke die komplette Fahrbahn weggesprengt.