Die Hinweise auf die russischen Truppen aber sind überall zu sehen. Und das sei nicht wirklich angenehm, sagte der Gefreite Maksim der Zeitung: »Es ist unser Land, aber es ist nicht sehr angenehm, hier zu sein. Es fühlt sich nicht wie zu Hause an.«

Stetes Hin und Her

So profitieren die ukrainischen Soldaten zwar von russischen Bunkern und den kilometerlangen tiefen Schützengräben, die die Russen ausgegraben, nun aber verlassen haben – um zurückgezogen auf ihre Chance zu lauern. Denn die Ukraine ist längst nicht nur auf dem Vormarsch. Es ist vielmehr ein stetes Hin und Her. »Wir drängten sie zurück, sie drängten uns zurück, wir drängten sie, sie drängten uns, und so weiter«, sagte Maksim dazu.