Die Maßnahmen wären außerdem geeignet, die Kontrolle über die russische Bevölkerung zu verstärken, allerdings regt sich dort ohnehin kein nennenswerter Widerstand gegen den Krieg. In jedem Falle gibt Putin Verantwortung an die Gouverneure ab. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin versicherte umgehend , dass in der Hauptstadt zum jetzigen Zeitpunkt keine Maßnahmen eingeführt werden, die den gewohnten Rhythmus des Lebens der Stadt einschränken würden. Wer von den örtlichen Regierenden am Ende welche Maßnahmen wirklich einführt, ist nicht abzusehen. Auch enthalten die Dekrete Hinweise auf mögliche weitere Maßnahmen, die dort im Text nicht detailliert erläutert werden.

Die Erweiterung der Befugnisse der Besatzer und lokalen Machthaber mag auch ein Signal an die Hardliner gewesen sein. Ramsan Kadyrow, Putins Statthalter in der russischen Teilrepublik Tschetschenien, begrüßte die Ankündigung in einer Botschaft bei Telegram enthusiastisch als »lange erwartet«. »Die Sicherheit unseres Staates sollte nicht nur von der Zentralregierung, sondern auch von den regionalen Autoritäten aufgebaut werden«, schrieb Kadyrow. Die zusätzlichen Befugnisse könnten dabei helfen. Im Weiteren lobte der tschetschenische Machthaber die Verhängung des Kriegsrechts in den besetzten Gebieten und rief abermals zur Vernichtung der »Faschisten« in der Ukraine auf.

Wie werden die Menschen in Russland reagieren?

Ob der Alarmzustand in Russland selbst für Unmut oder Unruhe sorgen wird, wird davon abhängen, wie stark die Maßnahmen in das tägliche Leben der Menschen eingreifen. Zumindest in Grenzregionen wie Belgorod nahe Charkiw, wo nahezu täglich Granaten oder Raketen einschlagen, ist der Krieg bereits jetzt spürbar. Dort könnten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen sogar begrüßt werden. Angst und Unruhe hatte bereits die Mobilmachung in der russischen Bevölkerung ausgelöst. An der grundsätzlichen Unterstützung für die in Russland sogenannte »Spezialoperation« in der Ukraine änderte dies nichts.