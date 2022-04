In Deutschland kann die Regierung sich nicht auf die Lieferung schwerer Waffen verständigen, in der Ukraine geht der Krieg in den 59. Tag: Russische Truppen haben erneut das Stahlwerk Asowstahl im ukrainischen Mariupol angegriffen. Auch in der südukrainischen Hafenstadt Odessa wurden bei russischen Luftangriffen am Samstag nach Angaben der Regierung in Kiew mehrere Menschen getötet und verletzt, darunter ein Baby.

Die Ereignisse im Überblick: Militärische Lage Russische Truppen haben die Attacken auf das Stahlwerk Asowstahl in der Hafenstadt Mariupol nach ukrainischen Angaben wieder aufgenommen. »Der Feind versucht, den letzten Widerstand der Verteidiger von Mariupol zu ersticken«, sagte Präsidentenberater Olexij Arestowytsch am Samstag in einer Videobotschaft. Eingesetzt würden Artillerie und Luftwaffe. Die ukrainischen Soldaten hielten jedoch ihre Positionen und starteten »sogar Gegenangriffe«.

Während Moskau angibt, Mariupol »befreit« zu haben, bleibt die Hafenstadt laut Kiew umkämpft. Trotz des orthodoxen Osterfests gab es bislang aller internationalen Appelle zum Trotz in der Ukraine keine Feuerpause. Nach russischen Angaben bestehe die Aufgabe der russischen Armee in der »zweiten Phase« des Konfliktes darin, »die vollständige Kontrolle über den Donbass und die Südukraine« zu erreichen. Ziel sei die Schaffung einer Landverbindung zur annektierten Krim sowie zu der von prorussischen Separatisten kontrollierten Region Transnistrien in Moldau.

Unterdessen gingen die russischen Angriffe auch im Donbass weiter. Ununterbrochene Angriffe meldeten auch die ukrainischen Behörden in der Region Luhansk. Humanitäre Lage Satellitenbilder deuten auf ein weiteres mögliches Massengrab in der Ukraine hin. Es soll sich unweit der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine befinden. Die Besatzungskräfte würden so versuchen, Kriegsverbrechen zu verschleiern, hieß es von ukrainischer Seite. Die vom US-Satellitenfotodienst Maxar verbreiteten Aufnahmen aus dem Zeitraum vom 22. März bis 15. April sollen einen Friedhof bei Wynohradne vor, während und nach einer Erweiterung der Gräber zeigen.

Bei russischen Luftangriffen auf die südukrainische Hafenstadt Odessa sind am Samstag nach Angaben der Regierung in Kiew mindestens fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. Unter den Todesopfern sei ein dreimonatiger Säugling, schrieb der Leiter der ukrainischen Präsidialverwaltung, Andrij Jermak, im Onlinedienst Telegram. Nach Angaben des ukrainischen Militärs schlugen zwei Raketen ein und trafen eine Militäreinrichtung und zwei Wohngebäude. Zwei weitere Raketen seien von der Luftabwehr abgefangen worden. Von höheren Opferzahlen wird ausgegangen. Das sagt Kiew Bei einer Pressekonferenz in einer zentralen U-Bahn-Station der Hauptstadt Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut einen möglichen Abbruch jeglicher Gespräche mit Russland für ein Ende des Krieges ins Spiel gebracht. »Wenn unsere Leute in Mariupol vernichtet werden, wenn ein Pseudoreferendum über die Unabhängigkeit in Cherson stattfindet, dann tritt die Ukraine aus allen Verhandlungsprozessen heraus«, sagte er am Samstag in einer unterirdischen Metrostation. Er sei weiter bereit, direkt mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verhandeln, sagte Selenskyj.

Nachdem ein russischer General einen Strategiewechsel in der Kriegsführung verkündet hat, warnt Selenskyj: Die Ukraine sei nur der Anfang, Russland wolle danach weitere Länder erobern. »Alle Völker, die wie wir an den Sieg des Lebens über den Tod glauben, müssen mit uns kämpfen. Sie müssen uns helfen, denn wir sind die Ersten in der Reihe. Und wer wird der Nächste sein?«, sagte der Präsident in seiner Videoansprache in der Nacht zu Samstag.

Selenskyj sagte der ukrainischen Bevölkerung außerdem, sie solle nicht mit den einmarschierten Russen kooperieren: »Jeder muss sich bei jeder Gelegenheit gegen die Besetzung wehren.« All jene, die in von russischen Einheiten kontrollierten Gebieten lebten, sollten diesen »so viele Probleme wie möglich machen«.

Das sagt der Kreml Die russische Führung hat der USA provokatives Verhalten vorgeworfen: Es gehe den Vereinigten Staaten darum, Russland den Einsatz von Massenvernichtungswaffen in der Ukraine unterzuschieben, sagte der Chef der ABC-Schutztruppen in Russland, Igor Kirillow. ABC ist das Kürzel für Atomar, Biologisch, Chemisch. »Die Inszenierung eines Einsatzes von Massenvernichtungswaffen dient dazu, Russland der Nutzung verbotener Waffen zu bezichtigen, um anschließend das sogenannte syrische Szenario zu verwirklichen, bei dem der betreffende Staat wirtschaftlich und politisch isoliert und zudem aus internationalen Organisationen wie dem Uno-Sicherheitsrat ausgeschlossen wird«, sagte Kirillow. Der syrische Machthaber Baschar al-Assad hatte im Krieg gegen sein Volk derartige Massenvernichtungswaffen eingesetzt und war daraufhin international geächtet worden. Kirillow sagte, schon in den vergangenen Wochen hätten die Anführer westlicher Staaten regelmäßig mit Aussagen provoziert, dass Russland in der Ukraine den Einsatz einer taktischen Atombombe und von Chemie- und Biowaffen plane. Ziel sei es, den Druck auf Russlands Verbündete Indien und China zu erhöhen, damit diese sich den Sanktionen anschlössen, behauptete Kirillow.

Mit einer süffisanten Geste hat der russische Ex-Präsident Dmitrij Medwedew auf eine Leitlinie der EU-Kommission zum Umgang mit der von Russland geforderten Bezahlung der Gaslieferungen in Rubel reagiert. Laut der Leitlinie könnten Unternehmen der Europäischen Union russisches Gas weiterhin in Euro oder Dollar bezahlen und ohne Verstoß gegen die EU-Sanktionen dafür ein Konto bei der Gazprombank eröffnen. Man schätze die »Konsequenz und Prinzipientreue der europäischen Partner«, schrieb Medwedew in der Nacht zum Samstag auf Telegram und fügte einen Tränen lachenden Smiley und ein Clown-Emoji hinzu . Vor allem, wenn man bedenke, dass nach aktuellen Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF) Europa höchstens sechs Monate ohne russisches Gas auskomme. »Aber ernsthaft, sie werden keine Woche überleben.« Am Freitag hatte es aus Brüssel geheißen, EU-Unternehmen dürften nach Einschätzung der EU-Kommission weiter für russisches Gas bezahlen, ohne europäische Sanktionen gegen Moskau zu verletzen. Das sagt der Westen FDP-Chef Christian Lindner hat sich zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine bekannt. »Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, und die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen«, sagte Lindner in seiner Rede auf dem Bundesparteitag der Liberalen in Berlin, bei dem er aus Washington zugeschaltet war. Er hatte sich während einer USA-Reise mit Corona infiziert. Lindner schränkte in seiner Rede allerdings ein, bei den Waffenlieferungen gebe es zwei »Grenzen«: Sie dürften weder »unsere eigene Sicherheit« noch die »Verteidigungsfähigkeit des Territoriums der Nato« gefährden. »Dies limitiert unsere Möglichkeiten.« Er nahm Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegen Kritik an seiner Ukrainepolitik in Schutz und sicherte ihm Unterstützung zu. »Olaf Scholz ist eine verantwortungsvolle Führungspersönlichkeit, die sorgsam abwägt und auf dieser Basis Entscheidungen trifft«, sagte Lindner. »Der Bundeskanzler hat das Vertrauen der FDP und auch ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag.«

In der Diskussion um ein vollständiges Energieembargo gegen Russland werden in Deutschland die warnenden Stimmen immer lauter. Wegen absehbarer Folgen für die Menschen in der Bundesrepublik lehnt auch der Präsident des Sozialverbands Deutschland, Adolf Bauer, ein Embargo ab. »Das Risiko dramatischer Folgen für unseren Arbeitsmarkt sollten wir nicht eingehen. Wir können erst aus der Energieversorgung von Russland aussteigen, wenn wir ausschließen können, dass es hier zu großen Verwerfungen führt«, sagte Bauer der »Neuen Osnabrücker Zeitung«. Wegen der hohen Inflation warnte Bauer schon jetzt vor dramatischen Folgen für ärmere Menschen in Deutschland durch den Krieg in der Ukraine. »Es sind nicht nur die Energiepreise, die unglaublich steigen, sondern auch die Mieten und die Nahrungsmittelpreise. Wenn das so weitergeht, wird die ärmere Bevölkerung, bei der es gar nicht um Wohlstandsverlust geht, weil sie ohnehin kaum über die Runden kommt, über die Maßen leiden.« Dies könne die Politik nicht dulden. Das sollten Sie lesen und ansehen Verkündet, verschleppt, vergeigt! – Die Kritik an Olaf Scholz’ Umgang mit der Ukraine und seiner Weigerung, schwere Waffen zu liefern, verstummt nicht. In Umfragen sackt er ab. Ist er der richtige Kanzler für Zeiten wie diese? DER SPIEGEL-Leitartikel von Chefredakteur Steffen Klusmann

