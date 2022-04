Krieg in der Ukraine »Wenn die Feigheit größer wird, kommt es zur Katastrophe«

Sie sind auf den Weg in den Donbass. Ein knapp 13 Kilometer langer russischer Militärkonvoi mit rund vierhundert Fahrzeugen bewegte sich bereits am Freitag auf einer Straße östlich der ukrainischen Millionenstadt Charkiw. Das belegen Satellitenaufnahmen des amerikanischen Unternehmens Maxar, die am Sonntag veröffentlicht wurden. Die ukrainische Regierung befürchtet für die kommenden Tage eine Großoffensive Russlands im Osten des Landes.

Die Straßen in den östlichen Regionen der Ukraine sind mittlerweile menschenleer. In Slowjansk, zwanzig Kilometer von Kramatorsk entfernt, wo bei einem russischen Raketenangriff auf den Bahnhof am Freitag 57 Menschen starben, ist auch der Bahnhof leerer als in den vergangenen Wochen.

Dmytro, Ukrainische Territorialverteidigung

»Die Sache ist die, dass nach dem Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk die Zahl der Menschen hier deutlich zurückgegangen ist. Vorher waren es 2000-3000 Menschen, die täglich durch diesen Bahnhof kamen, jetzt sind es viel weniger. Einige haben vielleicht Angst zu gehen, andere finden vielleicht einen anderen Weg, um zu flüchten, aber weniger Menschen nehmen den Zug.«

Die russischen Truppen greifen weiterhin Infrastrukturziele an, bei denen das Risiko hoch ist, das auch der Zivilisten Opfer werden. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte gestern den Beschuss von Wolnowacha im Osten der Ukraine.

In seiner täglichen Videoansprache warf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am späten Sonntagabend Moskau Angst vor der Wahrheit vor.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Seit acht Jahren töten sie Menschen in unserem Land - und wir sind angeblich daran schuld. Sie haben die mächtigste Industrieregion im östlichen Europa zerstört - und wir sind angeblich daran schuld. Sie ruinierten das Leben von Millionen Menschen – und wir sind angeblich daran schuld. Sie begannen einen Krieg gegen uns – und wir sind angeblich daran schuld. All das geschah aus Feigheit. Und wenn die Feigheit größer wird, dann kommt es zur Katastrophe. Ich habe heute mit Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen, wie man für all die Kriegsverbrechen Gerechtigkeit schaffen kann. Und wie man noch mehr Sanktionen über Russland verhängen kann und wie man Russland zum Frieden zwingen kann. Ich bin froh, dass sich die deutsche Position zugunsten der Ukraine geändert hat.«

Die ukrainische Regierung hat die Menschen im Osten des Landes jetzt dazu aufgerufen, die Region unverzüglich zu verlassen. Aus Angst vor einer russischen Ost-Offensive müssten die Menschen sofort reagieren, weil sie sonst in den nächsten Tagen den Tod riskierten.