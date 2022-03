+++ Livestream +++ Wie beurteilen Scholz und Trudeau die Lage in der Ukraine?

Bisher steht der Westen vereint gegen Putins Angriffskrieg in der Ukraine. Wie lange bleibt das so? Und was hält Kanadas Premier von einem Öl-Embargo gegen Russland? Sehen Sie die Pressekonferenz von Scholz und Trudeau live.