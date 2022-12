Sie ist ein Symbol des ukrainischen Durchhaltevermögens - die ukrainische Eisenbahn. Die staatliche Eisenbahngesellschaft hält trotz dauernder russischer Luftangriffe den Betrieb weitgehend am Laufen. Nach einem Raketenbeschuss machen sich mobile Reparaturtrupps umgehend daran, die Strecken möglichst schnell wieder befahrbar zu machen, wie hier in der Nähe von Charkiw.

Serhii Zielientsov, leitender Bahnarbeiter: »Unsere Arbeiter schneiden jetzt die Schienen heraus, die während der Kämpfe beschädigt wurden. Dann ersetzen sie sie durch neue Schienen, die sie schweißen werden, um diesen Abschnitt endgültig zu erneuern.«

Die Eisenbahn spielte bereits vor Beginn des Krieges eine wichtige Rolle für die Mobilität des Landes. Im Krieg ist sie noch wichtiger worden. Seit Monaten ermöglicht sie vielen Menschen die Flucht aus zerstörten Gebieten gen Westen. Vor allem für alte und arme Menschen ohne eigenes Auto ist sie oft die einzige Möglichkeit, russischen Angriffen zu entkommen.

Und umgekehrt: So nahm die Bahn bereits wenige Tage nach der Rückeroberung der Stadt Kherson Mitte November die Strecke aus Kiew wieder in Betrieb. Der sogenannte "Siegeszug" brachte zum ersten Mal nach neun Monaten russischer Besetzung wieder rund 200 Passagiere in die Stadt. Hunderte Einwohner versammelten sich, um sie zu empfangen.

Der Chef der Eisenbahngesellschaft Oleksandr Kamyshin avanciert unterdessen zur Symbolfigur. Er ist über unterschiedliche Onlinekanäle öffentlich sehr präsent - gerne auch von Orten aus, die die ukrainische Armee erst kurz zuvor befreit hat.

Oleksandr Kamyshin, Chef der Eisenbahngesellschaft: »Es ist wichtig, die Bahnverbindungen zu den zurückeroberten Städten wiederherzustellen, denn das bringt Leben in die Städte zurück. Sobald wir den Personenverkehr wiederhergestellt haben, werden wir nach einem Weg suchen, wie wir den Güterverkehr wiederherstellen können.«

Jetzt im Winter könnte die Rolle der Eisenbahn weiter wachsen. Analysten gehen davon aus, dass das ukrainische Militär bei der Versorgung der Truppen noch stärker als ohnehin schon auf die Schiene setzt - wenn Schnee, Eis oder Schlamm das Vorwärtskommen auf Straßen und Wegen mühsam machen. Jeder funktionierende Streckenkilometer könnte so zu einem militärischen Vorteil werden.

Oleksandr Kamyshin, Chef der Eisenbahngesellschaft: »Wir haben Dutzende von Tausenden von Schäden an der Eisenbahninfrastruktur. Aber was auch immer passiert, wir finden einen Weg, wie wir sie beheben und den Betrieb aufrechterhalten können. Sicherlich wird die vollständige Wiederherstellung Jahre dauern. Und es werden mit Sicherheit erhebliche Mittel benötigt. Aber bis dahin müssen wir einen Weg finden, wie wir die Schäden schnell beheben und den Betrieb wieder aufnehmen können.«

Und Kamyshin blickt auch schon voraus auf die Zeit nach einem möglichen Kriegsende. Dann müssen nicht nur große Mengen an Baumaterialien zum Wiederaufbau der Ukraine transportiert werden. Auch für die Wiederbelebung der schwer angeschlagenen Wirtschaft gerade im Osten und Süden des Landes kann die Eisenbahn einen großen Beitrag leisten.