Die Ankunft

Eine Stunde dauert der Flug nach Rzeszów im Südosten Polens. Anschließend setzt sich Biden laut »New York Times« in die Bahn, nach einer zehnstündigen Zugfahrt von der polnischen Grenze aus kommt er am Morgen gegen 8 Uhr in Kiew an. Dort wird er von Botschafterin Bridget Brink in Empfang genommen, in einer Autokolonne fahren Biden und seine Mitarbeiter zum Marienpalast, dem Sitz des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. In der Stadt werden dafür viele Hauptstraßen und zentrale Kreuzungen gesperrt, ohne öffentliche Erklärungen. Die Menschen in der Stadt filmen die Autokolonne und posten Fotos und Videos in den sozialen Medien. Es sind die ersten öffentlichen Anzeichen dafür, dass Biden in der Stadt ist.