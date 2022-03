Acht Milliarden – Der Auslands-Podcast Putins Krieg – wie lange hält die internationale Solidarität?

Am Donnerstag überfällt Russland die Ukraine. Am Samstag beschließt die EU Waffenlieferungen. Am Sonntag verkündet der Kanzler eine Kehrtwende in der Verteidigungspolitik. Was kommt als Nächstes?

Ein Podcast von Olaf Heuser