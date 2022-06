Die lang ersehnte Normalität ist für die Bürger in weite Ferne gerückt, auch wenn sie alles tun, um ihre zerstörten Städte wieder bewohnbar – und sogar schön – zu machen. »Aber die schiere Angst, die sitzt einfach sehr tief. Und es gibt nicht diesen einen Moment, leider, in dem die Ukraine sagen könnte: So, überstanden, jetzt legen wir wenigstens hier in dieser Region schon mal wieder los mit unserem friedlichen Wiederaufbau.«

Nach dem erratisch wirkendem Kriegsbeginn gehe die russische Armee jetzt, so Esch, systematisch vor, wie nach Lehrbuch aus der Kriegsakademie: »Die russische Armee ist sichtlich gescheitert an den ursprünglichen Zielen, die ihr gesetzt wurden von Putin, nämlich schnell einen Regime Change herbeizuführen in Kiew und große Teile der Ukraine unter Kontrolle zu bringen. Aber wenn das Ziel ist, ein Land zu zerstören, das kann Putin allemal.«