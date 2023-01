Ukrainische Minensucher in voller Montur in der tropischen Wildnis. Ihre Mission: das Auffinden und die kontrollierte Sprengung von Minen.

Arseniy Diadchenko, Ukrainischer Katastrophenschutz

»Es ist ein sehr hilfreiches Training. Es war sehr wichtig für uns, weil es um Bodenradargeräte geht. Zumindest ist es sehr wichtig zu wissen, wie man Minen entschärft, wie man damit umgeht. Es ging sehr schnell und zügig. Aber ich denke, unsere Offiziere sind so intelligent, dass sie diese Metalldetektoren und Bodenradare in der Ukraine bedienen können. Und das wird sehr hilfreich sein, um unser Territorium von russischen Minen zu befreien.«

Kambodscha gilt als eins der am meisten von Minen verseuchten Länder der Welt. Das südasiatische Land ist nach drei Jahrzehnten Krieg und internen Konflikten immer noch mit Minen übersät. Schätzungsweise vier bis sechs Millionen nichtexplodierte Sprengkörper liegen immer noch unter der Erde.

Entsprechende Expertise haben kambodschanische Minenräumer aufgebaut – inzwischen sogar über mehrere Generationen. Davon profitieren nun die Ukrainer, auch nach elf Monaten Krieg und Umgang mit den Sprengfallen, die die russischen Angreifer auf ihrem Rückzug aus zuvor eroberten Gebieten zurückgelassen haben. In Zukunft soll das Training in Polen weitergehen.

Oum Phumro, Stellvertretender Geschäftsführer CMAC

»Wir werden unsere Experten nach Polen schicken, um Ukrainer mit denselben Maschinen auszubilden, aber wir werden das Training der Situation in Europa entsprechend anpassen, denn jetzt bilden wir sie nur in Kambodscha aus, das in Asien liegt. Wir werden die Ausbildung in Europa fortsetzen, wo sie die Ausrüstung und Technologie in einer realen Situation anwenden können.«

Die Ukraine vollständig von russischen Minen zu befreien, ist eine Mammutaufgabe. Nach Einschätzung ukrainischer Fachleute könnte es fünf bis sieben Jahre dauern, bis diese vollständig geräumt sind – und dabei sind die derzeit von Russland besetzten Gebiete gar nicht eingerechnet.