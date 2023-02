Ein Jahr Krieg Wie wir über den Krieg berichten

Seit dem 24. Februar 2022 ist der SPIEGEL mit einem großen Team in der Ukraine unterwegs. Die Reporterinnen und Reporter begleiten Spezialkräfte an der Front, erleben Jubel in ­befreiten Städten. Und erfahren, wie ein zerrissenes Land ­zusammenwächst, trotz Tod und Verwüstung.