Die Türkei versucht, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln – aber sie ist eindeutig ein Vermittler, der mit Moskau sympathisiert. Der türkische Präsident Erdoğan hat zu viele Gemeinsamkeiten mit Putin – beide haben sich die neoimperiale Rhetorik und die Art und Weise, wie sie mit der Opposition umgehen, jahrelang gegenseitig abgeguckt. Übrigens fanden die jüngsten Gespräche zwischen der Türkei und Russland über die Freigabe der ukrainischen Häfen und die Schaffung eines »Getreidekorridors« auch ohne Beteiligung der Ukraine statt.

Anders als in vielen anderen asiatischen Ländern ist in Indien die öffentliche Meinung sehr wichtig – und hier ist sie auch auf der Seite Russlands. Die beliebtesten Hashtags im indischen Internet sind #IStandWithPutin und #istandwithrussia. Der indische Premierminister Narendra Modi ist ebenfalls ein Populist, der sich Putin gegenüber stets äußerst respektvoll verhalten hat.

Was China betrifft, so wiederholen meine dem Kreml nahestehenden Quellen ein im Februar verbreitetes Gerücht, wonach Xi Jinping im Voraus von Putins Plänen wusste, einen Krieg zu beginnen – sie sprachen bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking darüber –, aber darum bat, erst nach den Spielen militärisch tätig zu werden. Das hat sich erfüllt.

Wirtschaftlich wird Russland von China gefangen gehalten – der Weggang westlicher Unternehmen bedeutet, dass chinesische Unternehmen bequem ihren Platz einnehmen werden. Xi Jinping braucht also nicht persönlich zum Forum zu erscheinen, er muss nur Zoom einschalten. Die Unterstützung Chinas für die russische Wirtschaft könnte in den kommenden Jahren sehr wichtig sein, auch wenn sie nicht langfristig angelegt ist. Kritik am Westen und am »Neoliberalismus« sowie die »Hinwendung zum Osten« waren die Hauptthemen des Petersburger Forums. Und während diese Hinwendung viele Jahre lang nur deklaratorisch war, ist sie in drei Kriegsmonaten mit bloßem Auge sichtbar geworden: Das chinesische Zahlungssystem Union Pay hat in Russland bereits Visa und Master Card ersetzt, in Moskauer Banken gibt es lange Schlangen für Union-Pay-Karten.