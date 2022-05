Am 69. Tag des völkerrechtswidrigem russischen Angriffskrieg gibt es einen erneuten Versuch der Kreml-Truppen, das belagerte Asow-Stahlwerk in Mariupol zu erobern. In der letzten Bastion der ukrainischen Verteidiger in der strategisch wichtigen Hafenstadt harren laut ukrainischen Angaben immer noch etwa 200 Zivilisten aus. Auch andernorts setzten die russischen Soldaten ihre Angriffe fort. Während in der Ukraine die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges groß ist, hat Putin den Westen aufgefordert, die Waffenlieferungen an Kiew einzustellen und Gegensanktionen vorbereitet. Boris Johnson hat dem ukrainischen Parlament weitere Hilfen versprochen und Kanzler Olaf Scholz Schweden und Finnland für den Fall eines Nato-Beitritts Unterstützung zugesagt.

Die Entwicklungen im Überblick. Militärische Lage Russlands Militär und prorussische Separatisten haben eine Offensive auf das Asow-Stahlwerk in der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol gestartet. Das Werksgelände wird offenbar nicht nur mit Artillerie und aus der Luft beschossen – ukrainischen Medienangaben zufolge sollen Moskaus Truppen auch angefangen haben, das Werk zu stürmen.

Von russischer Seite gab es zunächst keine offizielle Bestätigung über die Erstürmung des Industriegeländes. Die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete jedoch unter Berufung auf einen Sprecher des Verteidigungsministeriums, verschanzte Asow-Kämpfer hätten eine Feuerpause genutzt, um an ihre Schießpositionen im Werk zurückzukehren. Diese würden nun mit Artillerie und aus der Luft attackiert.

Bei der Offensive in der Ostukraine wurden Angaben des ukrainischen Präsidialbüros zufolge mindestens drei Zivilisten in der Stadt Wuhledar getötet. Laut dem ukrainischen Militär versuchten die russischen Streitkräfte, die Stadt Rubischne an der Frontlinie einzunehmen. Durch Beschuss einer Fabrik in der Stadt Awdijiwka wurden laut dem Gouverneur von Donezk mindestens zehn Menschen getötet und 15 verwundet. »Die Russen wussten genau, wohin sie zielten. Die Arbeiter hatten gerade ihre Schicht beendet und warteten an einer Bushaltestelle auf einen Bus, der sie von der Fabrik nach Hause bringen sollte«, sagte Pavlo Kyrylenko laut der Nachrichtenagentur Reuters. Russland hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.

Einen Angriff gab es auch in der Nähe des Hafens von Odessa. Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zufolge wurden dort Drohnen und Munition zerstört, die von den Vereinigten Staaten und europäischen Verbündeten an die Ukraine geliefert worden waren. Die Ukraine bestätigte einen Raketeneinschlag in der Stadt. Humanitäre Lage Am vergangenen Wochenende konnten mehr als 100 Zivilisten das Asow-Stahlwerk verlassen. Viele von ihnen haben am Dienstag die Stadt Saporischschja erreicht. Einige seien verletzt, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) mit. »Es ist eine riesige Erleichterung, dass manche Zivilisten, die wochenlang gelitten haben, nun draußen sind«, sagte IKRK-Präsident Peter Maurer.

Am Montag sollte die Evakuierung aus der letzten Bastion der ukrainischen Verteidiger eigentlich fortgesetzt werden, die Rettung war aber gescheitert. »Heute haben uns die russischen Besatzer keine Möglichkeit gegeben, Leute herauszuholen«, sagte der Gouverneur des Gebiets Donezk im ukrainischen Fernsehen.

Das sagt Kiew In der Ukraine gibt es Sorge vor einer deutlichen Ausweitung russischer Angriffe in den kommenden Wochen. Mehrere ukrainische Medien griffen einen Bericht des US-Senders CNN zu Spekulationen auf, dass Putin bereits in wenigen Tagen den Kriegszustand verhängen und eine Generalmobilmachung anordnen könnte.

Auch der Chef der ukrainischen Militäraufklärung, Kyrylo Budanow, sprach von russischen Vorbereitungen auf eine offene Mobilisierung von Soldaten und Reservisten. Belege dafür gibt es jedoch nicht. Bislang spricht Russland offiziell weiter von einer »Spezial-Operation« in der Ukraine. Das sagt Moskau Putin hat ein Dekret für wirtschaftliche Vergeltungssanktionen gegen den Westen unterzeichnet. Der Erlass sei eine Reaktion auf »unfreundliche Handlungen bestimmter ausländischer Staaten und internationaler Organisationen«, teilt das Präsidialamt in Moskau mit. Dem Dekret zufolge verbietet Russland unter anderem die Ausfuhr von Produkten und Rohstoffen an Personen und Organisationen, gegen die es Sanktionen verhängt hat. Die Regierung hat den Angaben zufolge nun zehn Tage Zeit, um eine Sanktionsliste mit Namen betroffener Personen und Unternehmen zu erstellen.

In einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat Putin den Westen aufgefordert, die Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Putin warf den ukrainischen Streitkräften Kriegsverbrechen vor und sagte, »der Westen könnte dazu beitragen, diese Gräueltaten zu beenden«, indem er Druck auf Kiew ausübe. Der Kreml teilte zudem mit, Putin habe Macron über die »Befreiung« von Mariupol durch russische Truppen informiert sowie über die erfolgreiche Evakuierung von Zivilisten aus dem Asow-Stahlwerk. Russland legt im Streit mit Israel über einen Nazivergleich in Bezug auf den Ukrainekrieg nach. Moskau erhebt schwere Vorwürfe gegen die Regierung in Jerusalem. Sie unterstütze »das Neonazi-Regime in Kiew«, teilte das Außenministerium in Moskau mit Blick auf die Kämpfe in der Ukraine mit. Die internationale Gemeinschaft Der britische Premierminister Boris Johnson hat der Ukraine die nachhaltige Unterstützung seines Landes zugesichert und den russischen Präsidenten Putin scharf kritisiert. »Es geht um ukrainische Demokratie gegen Putins Tyrannei«, sagte Johnson in einer Videoansprache an das ukrainische Parlament. »Es geht um Freiheit gegen Unterdrückung. (...) Es geht um Gut gegen Böse. Und deshalb muss die Ukraine gewinnen.« Großbritannien werde weiterhin Waffen liefern, sagte Johnson. Bundeskanzler Scholz hat Schweden und Finnland die Unterstützung Deutschlands für einen Beitritt zur Nato zugesagt. »Wenn sich diese beiden Länder entscheiden sollten, dass sie zur Nato-Allianz dazugehören wollen, dann können sie auf unsere Unterstützung rechnen«, sagte Scholz bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Als Gäste nahmen die Ministerpräsidentinnen von Schweden und Finnland, Magdalena Andersson und Sanna Marin, an der Tagung teil. Das sollten Sie lesen Sloweniens Präsident Pahor kennt Putin so gut wie wenige andere europäische Staatschefs. Er sagt, dem russischen Machthaber sei inzwischen fast alles zuzutrauen – und mahnt die Europäer, weiter Waffen in die Ukraine zu schicken.

Mit einem gezielten Angriff hätten die Ukrainer fast Putins Generalstabschef Walerij Gerassimow getroffen. Und sie greifen vermehrt Ziele auf russischem Boden an. Was steckt dahinter?

Deutschland ist in der Debatte über einen Ölboykott gegen Russland zum Antreiber geworden. Doch wie positionieren sich die anderen Länder? Die neuen Sanktionen könnten einige EU-Mitgliedstaaten empfindlich treffen.