Am 63. Tag des völkerrechtswidrigen Angriffs auf die Ukraine hat Russland ein Gasembargo gegen Polen und Bulgarien verhängt. Die EU kritisiert den Schritt scharf und sichert den beiden Mitgliedern Unterstützung zu. Während das Asow-Stahlwerk in Mariupol trotz anderslautender Ankündigung Moskaus offenbar weiter angegriffen wird, droht Wladimir Putin Unterstützern der Ukraine mit »blitzschnellen« Schlägen. In dem von prorussischen Separatisten kontrollierten De-facto-Regime Transnistrien gab es laut Behördenangaben einen ukrainischen Angriff auf das größte Munitionslager Europas.

Die Entwicklungen im Überblick. Die militärische Lage Trotz einer vorherigen Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, das Stahlwerk Asowstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol fortan nur noch zu belagern, setzen die russischen Streitkräfte ihre Angriffe auf den Industriekomplex offenbar fort. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Berater des Bürgermeisters der Stadt berichtet, gehen die Attacken weiter. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Russland hat zudem nach eigenen Angaben bei einem Schlag gegen ein Waffendepot in der Region Saporischschja Waffen zerstört, die von den USA und europäischen Staaten an die Ukraine geliefert wurden. Die Waffen sollen sich in Lagerhallen auf dem Gelände eines Aluminiumwerks in der Stadt befunden haben. Um die Offensive in der Ostukraine zu beschleunigen, haben die russischen Streitkräfte nach Angaben Kiews Militär aus Russland ins Angriffsgebiet verlegt. Das teilte der ukrainische Generalstab auf seiner Facebook-Seite mit. Dem Lagebericht nach konnten die russischen Truppen einige Geländegewinne im Gebiet Charkiw erzielen.

Die Ukraine kontrolliert allerdings aus Sicht des britischen Verteidigungsministeriums wieder den Großteil ihres Luftraums. Russland habe es demnach nicht geschafft, die ukrainische Luftwaffe zu zerstören, heißt es in einem neuen Sicherheitsbriefing aus London. Russland konzentriere sich weiter auf Angriffe im Süden und Osten des Landes – und setze dabei vor allem nicht-zielgerichtete Bomben ein. Solche ungenauen Luftschläge würde das Risiko für zivile Tote stark erhöhen. In der prorussischen Separatistenregion Transnistrien in der Republik Moldau ist nach Behördenangaben ein Dorf nahe der Grenze zur Ukraine beschossen worden, in dem sich ein großes russisches Munitionslager befindet. In dem Dorf Kolbasna lagern demnach rund 20.000 Tonnen Munition aus Sowjetzeiten. Das Lager wird von russischen Truppen bewacht. Nach Angaben des Innenministeriums, dass Kiew für den Angriff verantwortlich macht, gilt es als das größte Munitionsdepot in Europa.

Wer die Anschläge verübt hat, ist unbekannt. Der ukrainische Geheimdienst vermutet Russland als Drahtzieher und hatte umgehend den russischen Geheimdienst FSB verantwortlich gemacht. Kiew und die westliche Staatengemeinschaft befürchten, Moskau könnte das völkerrechtlich zu Moldau gehörende Territorium als Aufmarschgebiet für einen Angriff gegen die Republik Moldau nutzen, so wie es auch von Belarus aus die Invasion in die Ukraine betreibt. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar warnte, Russland wolle Transnistrien als Brücke für ein weiteres militärisches Vorrücken nutzen.

»Wir müssen finanzielle und logistische Anstrengungen unternehmen, um eine moderne und gut ausgerüstete Berufsarmee aufzubauen«, sagte die moldauische Präsidentin Maia Sandu. Am Dienstag hatte Russland nach Berichten über Anschläge in Transnistrien mit einer Intervention in der Region gedroht. Das sagt Moskau Wladimir Putin hat den Unterstützern der Ukraine mit schnellen Gegenschlägen gedroht. Wer sich von außen einmischen wolle und eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schaffe, müsse wissen, dass die Antwort »blitzschnell, rasch« sein werde, sagte Putin in St. Petersburg. »Wir haben dafür alle Instrumente«, sagte der Kremlchef bei einer Versammlung von Spitzenfunktionären. »Und wir werden nicht prahlen. Wir werden sie anwenden, wenn es nötig ist. Und ich will, dass alle das wissen.« Die notwendigen Entscheidungen seien bereits gefällt.

Das sagt die internationale Gemeinschaft Der Stopp der russischen Gaslieferungen an Bulgarien und Polen sorgt international für Unverständnis. »Einseitige Erpressung« sei nicht akzeptabel, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters Bulgariens Ministerpräsident Kiril Petkow. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat die Einstellung der Lieferungen als »direkten Angriff« auf sein Land bezeichnet. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warf Moskau »Erpressung« vor. Die EU sei auf dieses Szenario aber vorbereitet und werde eine »abgestimmte Antwort« geben. Die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, hat Polen und Bulgarien Unterstützung angeboten. »Die EU wird sich nicht erpressen lassen«, schrieb Metsola auf Twitter: »Wir haben keine Angst vor Putin.« Polen, Bulgarien und andere betroffene Staaten würden Unterstützung finden. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilte Russlands Lieferstopp.

Das deutsche Bundeswirtschaftsministerium sieht den Stopp russischer Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien mit Sorge. Eine Sprecherin von Minister Robert Habeck (Grüne) sagte, die Versorgungssicherheit in Deutschland sei aktuell gewährleistet. »Die Gasflüsse sind zum jetzigen Zeitpunkt alles in allem auf einem stabilen Niveau.« Die Lage werde aber sehr genau beobachtet.

Die EU-Kommission beabsichtigt, die Ukraine wirtschaftlich zu unterstützen. Einfuhrzölle auf alle ukrainischen Waren sollen für ein Jahr ausgesetzt werden. Zudem sollen alle Antidumping- und Schutzmaßnahmen der Europäischen Union gegenüber ukrainischen Stahlexporten aufgehoben werden, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Putin kann nach Ansicht des britischen Premierministers Boris Johnson noch gesichtswahrend aus dem Krieg kommen. Er habe den »politischen Spielraum«, seine Invasion in der Ukraine dank der Zensur in Russland zu beenden, ohne eine Niederlage einräumen zu müssen. Dies liege an »der massiven russischen Unterstützung für sein Handeln und der offensichtlichen Vergesslichkeit der russischen Medien«, sagte Johnson dem Sender TalkTV. Infolgedessen könnte Putin dem russischen Volk sagen, dass die in der Ukraine begonnene Operation »vollendet« und »technisch ein Erfolg« gewesen sei – auch wenn dies vielleicht nicht den Tatsachen entspricht. Österreichs Kanzler Karl Nehammer hat Berichten widersprochen, wonach Wien eingewilligt habe, Gasimporte des Energiekonzerns OMV in Rubel zu bezahlen. Eine solche Verabredung wäre ein Bruch der gemeinsamen EU-Linie. »Österreich hält sich auf Punkt und Beistrich an die gemeinsam beschlossenen EU-Sanktionen«, schrieb Nehammer auf Twitter. Er sprach von »Fake News der russischen Propaganda«. Der österreichische Energiekonzern OMV bezahle Lieferungen aus Russland »selbstverständlich weiterhin in Euro«. Das sollen Sie lesen und sehen Putins Russland ist ein »faschistischer Mafiastaat«, sagt Leonid Newslin . Hier warnt der frühere Vizechef des Ölkonzerns Yukos seine Wahlheimat Israel davor, auf Geldgeschenke von Oligarchen hereinzufallen.

Der russische Präsident empfing am Dienstag Uno-Generalsekretär Guterres. Laut Uno soll bei den Gesprächen auch eine grundsätzliche Einigung über Fluchtkorridore aus Mariupol erzielt worden sein. Hier geht es zum Video.

Henry Schlottman, Ex-Datenanalyst der US-Armee, wertet öffentlich zugängliche Daten über russische Einheiten aus und trägt sie in einer detaillierten Karte zusammen. Lässt sich so Putins nächstes Manöver vorhersagen?