Er gab aber zu, dass der Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine zu Spaltungen geführt habe. Es gebe eine »gewisse Polarisierung, sowohl in der Welt als auch in unserem Land«. Aber sämtliche Maßnahmen Russlands dienten dem Ziel, den Menschen im ukrainischen Donbass »zu helfen«. In dem ostukrainischen Gebiet hatte Russland zwei selbst ernannte Volksrepubliken anerkannt. Schon seit Jahren standen sich ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten dort einander feindlich gegenüber.

Die westlichen Sanktionen gegen Russland kritisierte Putin als »Bedrohung für die ganze Welt«. Im vergangenen Jahr sei die Coronapandemie noch die drängende Herausforderung gewesen. Nun seien neue Schwierigkeiten aufgekommen: »Ich meine das Sanktionsfieber des Westens, seine aggressiven Versuche, anderen Ländern ein Verhaltensmodell aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und sie dem eigenen Willen zu unterwerfen.« Diesen Vorwurf richten indes zahlreiche Staaten gegen Putins Russland, schließlich hat es ein souveränes Land mit einem Angriffskrieg überzogen.