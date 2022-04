Zugleich erklärte Putin den westlichen Versuch für gescheitert, die russische Wirtschaft mit Sanktionen abzuwürgen. Die »militärische Spezialoperation« in der Ukraine und im Donbass, wie der Kreml den Krieg in der Ukraine nennt, werde alle ihre vorgegebenen Ziele erreichen, sagte er. Putin hatte auch die Atomwaffen des Landes als Warnung an die Nato in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen lassen.

Der Westen wolle Russland in verschiedene Teile aufspalten, behauptete Putin vor den Abgeordneten in St. Petersburg. Zudem habe der Westen die Ukraine in einen Konflikt mit Russland getrieben.