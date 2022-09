Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die von den pro-russischen Behörden in vier ukrainischen Regionen angekündigten Referenden über eine Annexion durch Russland als inakzeptabel zurückgewiesen. Es sei »ganz klar, dass diese Scheinreferenden nicht akzeptiert werden können«, sagte Scholz am Rande der Uno-Generaldebatte in New York. Sie seien »nicht gedeckt« »vom Völkerrecht und von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat«.

Scholz sprach von dem »Versuch einer imperialistischen Aggression«, die durch die Abstimmungen »verbrämt werden« solle.

Die russische Armee ist am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. Dabei wurden große Teile der Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson besetzt. Diese sollen in einem eilig anberaumten Scheinreferendum über einen Beitritt zur Russischen Föderation entscheiden. 2014 hatte Russland sich auf ähnliche Weise bereits die Halbinsel Krim einverleibt.