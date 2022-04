Wladimir Putin behauptet erneut, keine Zweifel am Erfolg der russischen Truppen in der Ukraine zu haben. Während der Besichtigung des russischen Weltraumbahnhofs »Wostotschny« im äußersten Osten des Landes gab er sich siegessicher. Die Ziele der »Spezialoperation« würden erreicht, wurde der russische Machthaber von der russischen Agentur Interfax zitiert. »Daran gibt es keinen Zweifel.«

Putin verteidigte zudem seine Entscheidung über den Einmarsch in die Ukraine vor knapp sieben Wochen als alternativlos. Die Operation diene der Gewährleistung der russischen Sicherheit: »Wir hatten keine andere Wahl«, behauptete er. Der Konflikt mit den »antirussischen Kräften in der Ukraine« sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Laut einem Bericht der Agentur Tass sagte Putin, die Streitkräfte seien mit modernsten Waffen ausgerüstet und tapfer und effizient vorgegangen.

Viele internationale Experten hatten dem Kremlchef in der Vergangenheit hingegen vorgeworfen, den Schutz russischer Menschen in der Ukraine nur als Vorwand für den Krieg zu benutzen. Putin hatte mit dem Angriff auf die Ukraine am 24. Februar begonnen.