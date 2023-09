Russland fordert im Gegenzug für eine Wiederherstellung der sicheren Korridore auch die Sicherstellung eigener Getreideexporte. Nach Ablauf des Abkommens konnten nur einige wenige Schiffe etwa den Hafen in Odessa mit ihrer Fracht verlassen. Zugleich wird aber versucht, das Getreide über ukrainische Häfen an der Donau zu exportieren. Russland greift diese Häfen aber regelmäßig mit Drohnen und Raketen an, um auch das zu verhindern. Die Häfen an der Donau sind mittlerweile zur wichtigsten Exportbasis der Ukraine für Getreide geworden.

Ukraine meldet mehrstündige Drohnenangriffe

Zuletzt kam es in der Nacht zum Montag zu einem dreieinhalbstündigen Drohnenangriff auf den Donau-Hafen Ismajil in der südukrainischen Oblast Odessa. Dabei wurden Lagerhäuser und Produktionsgebäude beschädigt, wie der Gouverneur der Region mitteilte. Etwa 17 Drohnen seien über Ismajil und der Umgebung von der Luftabwehr abgeschossen worden, einige hätten ihr Ziel getroffen, teilte Gouverneur Oleh Kiper über den Nachrichtendienst Telegram weiter mit. Zudem hätten Trümmerteile abgeschossener Drohnen mehrere Gebäude im Hafen in Brand gesetzt. Todesopfer oder Verletzte gebe es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.