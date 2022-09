Weitere Eskalation im Krieg gegen die Ukraine. Präsident Wladimir Putin hat in einer aufgezeichneten Fernsehansprache verkündet, Russland werde seine Truppenstärke erhöhen.

Wladimir Putin, russischer Präsident:

»Ich halte es für notwendig, den Vorschlag des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs zu unterstützen, eine teilweise Mobilisierung in Russland durchzuführen. Ich wiederhole: Wir sprechen nur von einer Teilmobilisierung. Nur Personen in der militärischen Reserve werden eingezogen – vorrangig diejenigen, die in den Streitkräften gedient haben und über eine besondere militärische Spezialisierung und entsprechende Erfahrung verfügen.«

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sollen 300.000 Reservisten mobilisiert werden. Die Mobilisierung gelte nur für Personen mit militärischer Erfahrung.

Dass die Ukraine sich erfolgreich gegen die russische Invasionsarmee verteidigt und daher mehr Soldaten gebraucht werden, erwähnt Putin nicht. Stattdessen verdreht er einmal mehr die Tatsachen:

Wladimir Putin, russischer Präsident:

»Mit seiner aggressiven antirussischen Politik hat der Westen jede Grenze überschritten. Wir hören ständig Drohungen gegen unser Land und unser Volk. (…) Sie verbergen nicht länger die Tatsache, dass Russland mit allen Mitteln auf dem Schlachtfeld besiegt und dann seiner politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und jedweder Art von Souveränität beraubt werden soll – bis hin zu einer vollständigen Ausplünderung unseres Landes.«

Putin kündigte an, mehr Geld in die Waffenproduktion fließen zu lassen. Und natürlich durfte auch eine Drohung nicht fehlen:

Wladimir Putin, russischer Präsident:

»Diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, sollten wissen: die ›Windrose‹ kann auch in ihre Richtung wehen.«

Wenige Stunden zuvor, in der Vollversammlung der Vereinten Nationen, bezeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz die Annexionspläne des russischen Präsidenten als »Desaster für die globale Friedensordnung«.

Olaf Scholz, Bundeskanzler:

»Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Präsident Putin führt ihn mit einem einzigen Ziel: sich der Ukraine zu bemächtigen. Selbstbestimmung und politische Unabhängigkeit zählen für ihn nicht. Dafür gibt es nur ein Wort. Das ist blanker Imperialismus.«

Und dafür zahlt Russland einen hohen Preis: Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat zwar die Verluste der eigenen Armee in der Ukraine auf nur knapp 6000 Militärangehörige beziffert. Unabhängige Beobachter gehen allerdings von deutlichen höheren Zahlen aus.

Der Kreml reagiert mit der Teilmobilmachung auf die jüngsten ukrainischen Erfolge im Krieg. Gleichzeitig will Moskau die Annexion ukrainischer Gebiete vorantreiben. Dafür wurden am Dienstag in mehreren Regionen Pseudoreferenden angekündigt.