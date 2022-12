»Je mehr Kraft und Energie Putin für ›globale‹ Themen aufwendet, desto weniger will er für ›Kleinigkeiten‹ wie den ›Direkten Draht‹ oder Pressekonferenzen verschwenden«, schrieb die Politologin Tatjana Stanowaja auf Telegram. »Für das externe Publikum kann er auch so alles sagen, was er für nötig hält, da findet sich schon ein Anlass. Doch in der Kommunikation mit dem Publikum im Land sieht er keinen Sinn. Sollen das doch die Untergebenen tun...«