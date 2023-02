Nach Spekulationen um den in die Kritik geratenen ukrainischen Verteidigungsminister Olexij Resnikow nimmt die Nachfolgediskussion an Fahrt auf. Der Vorsitzende der Parlamentsfraktion der Partei »Diener des Volkes« von Präsident Wolodymyr Selenskyj, David Arachamija, teilte am Sonntagabend auf Telegram mit, dass Resnikow auf den Posten des Ministers für strategische Industrie versetzt werde.