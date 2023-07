Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die Krimbrücke nach eigenen Angaben als »feindliche Anlage«, die zerstört werden muss. Die Brücke, die das russische Festland mit der von Russland besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim verbindet, sei »nicht nur eine logistische Straße«, sagte Selenskyj per Video-Link bei einer Sicherheitskonferenz in Aspen im US-Bundesstaat Colorado am Freitag.