Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einer Rede vor dem Uno-Sicherheitsrat gefordert, Russland für die Gräueltaten in dem Kiewer Vorort Butscha zur Rechenschaft zu ziehen. »Rechenschaft muss unvermeidbar sein«, sagte Selenskyj am Dienstag bei seiner per Videoschalte übertragenen Rede vor dem wichtigsten Uno-Gremium. Russland habe »Verbrechen« verübt. Selenskyj warf Russland zudem vor, »hunderttausende« Ukrainer nach Russland verschleppt zu haben.

Selenskyj brachte unter anderem einen möglichen Rauswurf Russlands aus dem Uno-Sicherheitsrat ins Spiel. Eine Option sei es, »Russland als Aggressor und Kriegsauslöser zu entfernen, damit es nicht länger Entscheidungen über seine eigene Aggression blockieren kann«. Der ukrainische Präsident spielte damit auf das Vetorecht Russlands im Uno-Sicherheitsrat an. Ohne Reformen könnten die Vereinten Nationen »dichtgemacht« werden, sagte der ukrainische Präsident.

Selenskyj schilderte mit drastischen Worten die Gräueltaten in Butscha, die er Russland zuschrieb. Menschen seien »in ihren Wohnungen, in ihren Häusern getötet« worden. »Zivilisten wurden einfach aus Spaß mit Panzern zerquetscht, als sie mitten auf der Straße in ihren Autos saßen.« Guterres: Werde Bilder aus Butscha niemals vergessen Vor Selenskyjs Rede brachte Uno-Generalsekretär António Guterres seine Bestürzung über die Aufnahmen aus Butscha zum Ausdruck. Er werde diese Bilder niemals vergessen, sagte Guterres.

Das vergangene Wochenende hat eine neue Stufe der Eskalation in dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gebracht. Die Fotos von Leichen in den Straßen von Butscha gingen um die Welt, gerade erst hatte sich die russische Armee aus dem Kiewer Vorort zurückgezogen. Bei den Todesopfern handelt es sich allem Anschein nach um Zivilisten, einige waren bei ihrer Ermordung gefesselt. Am Montag veröffentlichte US-Satellitenbilder bestätigen, dass einige der in Butscha gefundenen Leichen bereits vor dem Abzug der russischen Truppen dort gelegen haben. Die »hochauflösenden« Bilder »bestätigen die jüngsten Videos und Fotos in den sozialen Medien, auf denen Leichen zu sehen sind, die seit Wochen auf der Straße liegen«, erklärte ein Sprecher der US-Satellitenbildfirma Maxar Technologies.

Das russische Verteidigungsministerium hatte die Bilder hingegen als »Fälschungen« bezeichnet. Demnach seien die Leichen noch nicht dort gewesen, als die russischen Streitkräfte am 30. März abgezogen waren.

Die USA tragen derzeit Beweismaterial zusammen, um Russland und Präsident Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen vor den Internationalen Strafgerichtshof oder ein anderes Gericht zu bringen. Da Russland ständiges Mitglied im Uno-Sicherheitsrat sei, könne jegliches Verfahren, um Russland zur Rechenschaft zu ziehen, dort von der Regierung in Moskau blockiert werden, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan.

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden ein Kriegsverbrechertribunal gefordert und Putin als Kriegsverbrecher bezeichnet. »Ihr habt gesehen, was in Butscha passiert ist«, sagte Biden vor Journalisten im Weißen Haus in Washington. »Das rechtfertigt es – er ist ein Kriegsverbrecher.« Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat alle Kollegen, die an der Wirkung neuer Sanktionen gegen Russland zweifelten, zu einem Besuch in Butscha eingeladen. Die Einladung gelte vor allem für einige nicht genannte Angehörige der Gruppe G7, sagte Kuleba am Montag nach einem Treffen mit der britischen Außenministerin Liz Truss in Warschau. »Ich weiß, dass es einige Mitglieder der G7 gibt, die immer noch am Sinn weiterer Sanktionen gegen Russland zweifeln«, wurde Kuleba von der Agentur Unian zitiert.