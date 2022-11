Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Arbeit der Kiewer Stadtverwaltung bei der Schadensbehebung nach den massiven russischen Angriffen auf die Energieversorgung kritisiert. »Heute Abend sind 600.000 Abonnenten in der Stadt abgeschaltet«, sagte Selenskyj am Freitag in seiner abendlichen Videoansprache. »Viele Kiewer Bürger waren mehr als 20 oder sogar 30 Stunden ohne Strom.« Er erwarte vom Büro des Bürgermeisters Qualitätsarbeit.