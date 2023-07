Lukaschenko sagte, seine eigene Armee könnte von den Kampferfahrungen der Wagner-Truppe profitieren. Gleichzeitig aber fügte er hinzu, dass deren militärischer Spielraum in seinem Land begrenzt sei.

Dass von den Wagner-Söldnern, die sich nach Belarus abgesetzt haben, nicht nur unmittelbar für die Ukraine eine Gefahr ausgeht, befürchtet die Regierung Polens. Nach bisherigen Schätzungen sind es wohl einige tausend Mann, die das Angebot der belarussischen Regierung annehmen werden. Sie könnten, so die Sorge in Warschau, Mittel- und Osteuropa destabilisieren oder Migranten in Afrika benutzen, um eine Flüchtlingskrise auszulösen. Das berichtet die »Financial Times« unter Berufung auf Jacek Siewiera , den Leiter des Büros für nationale Sicherheit in Polen. Er schätzt die Fähigkeiten der Söldner derzeit so ein: »Sie sind eher mit einer Terrormiliz vergleichbar als mit einer regulären Armee. Sie haben einige in vielen Kämpfen erprobte Leute, die Taktiken anwenden, wie sie man sie von Sondereinheiten kennt.«