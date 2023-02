Auf erneute offensive Forderungen nach Kampfjets verzichtete Selenskyj jedoch. Ebenfalls verlangte er keine beschleunigte Aufnahme seines Landes in die EU. Stattdessen dankte er den Verbündeten.

Selenskyj hatte am Mittwoch zuerst London besucht und dort unter anderem Premierminister Rishi Sunak getroffen. Anschließend reiste er nach Paris zu einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weiter. Am Donnerstag nahm Selenskyj dann am EU-Gipfel in Brüssel teil.