Wolodymyr Selenskyj hat ein in Onlinenetzwerken verbreitetes Video, das die mutmaßliche Enthauptung eines ukrainischen Soldaten zeigen soll, als Beleg für die Brutalität Russlands bezeichnet. Die Welt müsse sehen, »wie leichtfertig diese Bestien töten«, sagte der ukrainische Präsident in einem veröffentlichten Video. Die Bilder der Enthauptung zeigten »Russland, so wie es ist«. Selenskyj erneuerte zude seine Forderung nach einer Strafverfolgung der Verantwortlichen für Kriegsverbrechen in der Ukraine. Er verlangte »Gefängnisstrafen für die Mörder, ein Tribunal für den Verbrecherstaat«.