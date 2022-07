Bakanow ist ein enger Weggefährte Selenskyjs aus dessen Zeiten als Fernsehkomiker. Er leitete den Geheimdienst seit 2019. Für ihn wurde kein Vertreter genannt.

Wenediktowa war vor allem für die Verfolgung russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine zuständig. Die Generalstaatsanwaltschaft soll nun vorübergehend von Oleksij Simonenko geleitet werden. Selenskyj kündigte auch Personalfindungsprozesse für Spitzenposten in den Behörden zur Korruptionsbekämpfung an.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hieß es, Selenskyj habe seinen Sicherheitschef und die ukrainische Generalstaatsanwältin entlassen. Tatsächlich wurden beide suspendiert. Wir haben die entsprechenden Stellen angepasst.