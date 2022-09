Krieg in der Ukraine Selenskyj vergleicht Isjum mit Butscha und fordert Bestrafung Moskaus – das geschah in der Nacht

Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland Folter in Isjum vor, die Uno will ein Team in die Stadt schicken. Der Bundeswehrverband ist gegen weiteren Waffenlieferungen an Kiew aus Truppenbeständen. Der Überblick.