Die ukrainische Militärführung hatte in den vergangenen Tagen wiederholt vor möglichen neuen Raketenangriffen auf die Energieinfrastruktur gewarnt. Laut Militärangaben vom Freitag soll im Schwarzen Meer ein russischer Flottenverband unterwegs sein, zu dem auch ein mit Marschflugkörpern bestücktes Kriegsschiff gehören soll. Russland soll außerdem Verstärkung für seine Truppen an die Fronten im Osten und Süden der Ukraine bringen. »Der Feind hat den Umfang des Bahntransports von Truppen, Technik und Munition in die Kampfgebiete erhöht«, teilte der Generalstab in Kiew am Freitag mit. Als Kampfgebiete galten vor allem die Umgebung der Frontstadt Bachmut im Osten, ebenso wie die Ortschaften Awdijiwka, Kupjansk und Limansk in der Region Donbass.