Ein weiterer Tag der Zerstörung in der Ukraine. Rettungsdienste veröffentlichten diese Aufnahmen: Sie sollen ein Gebäude in Odessa zeigen, das bei einem Raketenangriff zerstört worden ist. Laut Wolodymyr Selenksyj sollen dabei ein 14 Jahre alter Junge getötet und ein 17 Jahre altes Mädchen verletzt worden sein.

In einer Videobotschaft attackierte der ukrainische Präsident auch Sergej Lawrow. Der russische Außenminister hatte mit einem kruden Nazivergleich im Zusammenhang mit Selenskyj für Empörung gesorgt.

Sergej Lawrow, russischer Außenminister:

»Er argumentiert, dass es ja keine Nazifizierung geben könne, weil er Jude sei. Ich könnte falsch liegen, aber Hitler hatte auch jüdisches Blut. Das bedeutet gar nichts. Weise Juden sagen, dass die schlimmsten Antisemiten oft Juden sind. Oder wie wir sagen: Es gibt immer ein schwarzes Schaf in der Familie.«

Selenskyj reagierte sehr direkt:

Wolodymyr Selenksyj:

»Wie kann man so etwas am Abend des Jahrestages des Siegs über die Nazis sagen? Diese Worte zeigen, dass Russlands Top-Diplomaten die Juden für die Verbrechen der Nazis verantwortlich machen. Ohne Worte.«

Kompliziert bleibt die Situation in Mariupol. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters haben russische Streitkräfte und prorussische Separatisten den Beschuss auf das Stahlwerk Asowstal fortgesetzt.

Am Wochenende waren die ersten Menschen aus der Industrieanlage evakuiert worden. Über die aktuelle Situation gibt es unterschiedliche Berichte. Die Stadtverwaltung von Mariupol widersprach Angaben eines Bürgermeister-Beraters, wonach am Montag weitere Evakuierungsbusse die Stadt verlassen haben. Die Busse, die Zivilisten aus Mariupol bringen sollen, hätten den vereinbarten Abholpunkt noch nicht erreicht, erklärt der Stadtrat. Der Grund dafür war zunächst nicht klar.

Die ukrainischen Seestreitkräfte wiederum veröffentlichten diese Bilder. Sie sollen ukrainische Drohnenangriffe auf zwei russische Patrouillenboote im Schwarzen Meer zeigen. Nach ukrainischen Angaben wurden die Boote zerstört. Die Bilder unabhängig zu überprüfen, war allerdings nicht möglich.

Neben all dem Leid, das die Menschen in der Ukraine derzeit ertragen müssen, kommt nun ein weiteres Problem hinzu: Das Benzin wird knapp. Autofahrer in und um Kiew mussten stundenlang warten und durften dann nicht mehr als zehn Liter Benzin kaufen. Dadurch werden auch Hilfslieferungen komplizierter:

Mykola, Fahrer:

»Ich bringe Lebensmittel zu Geschäften, die weit weg sind. Die Menschen müssen ja etwas zu essen haben, oder? Und auf Gebiet, das zuvor besetzt war, wie Borodjanka, Makariw, Owrutsch und Malyn, wo es Kämpfe gab, haben Geschäfte wieder aufgemacht, weil die Menschen essen wollen.«

Die Gründe für die Knappheit sind vielfältig: Es fehlt eine Energieversorgung aus Russland und Belarus, wichtige Infrastruktur in der Ukraine ist beschädigt oder zerstört, der Transport deutlich komplizierter. Und seitdem die russischen Angriffe sich nicht mehr auf Kiew konzentrieren, sind viele Menschen zurückgekehrt – so ist die Nachfrage nach Treibstoff gestiegen. Der ukrainische Wirtschaftsminister hat zwar erklärt, dass neue Verträge mit europäischen Lieferanten das Problem bis Ende der Woche lösen würden. Wann das Benzin aber tatsächlich bei den Menschen ankommt, ist noch fraglich.