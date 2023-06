Berufsverkehr in Kiew – plötzlich fallen Raketentrümmer vom Himmel, die Dashcam-Aufnahmen dokumentieren den Moment. Die Aufnahmen vom Montag zeigen die Folgen der derzeit fast täglichen russischen Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt.

Die 18. Angriffswelle auf Kiew innerhalb eines Monats traf in der Nacht zum Donnerstag ein Wohnhaus und eine Klinik im östlichen Stadttteil Desnjanskyj Laut Kiewer Militärverwaltung und Bürgermeister Vitali Klitschko wurden hier mindestens drei Menschen getötet, darunter zwei Kinder – am internationalen Kindertag. Mehr als ein Dutzend weitere Menschen wurden verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Ljudmila, Anwohnerin

"Es geschah alles sehr schnell, innerhalb von 15 Minuten. Erst gingen die Sirenen los, dann hörte man die Luftabwehr.Dann stiegen Rauchwolken auf, die wahrscheinlich aus dem Explosionskrater dort kamen. Soweit ich das erkennen konnte. Es war ja noch vor der Dämmerung."

Die Behörden erklärten, die Einschläge stammten von Teilen abgeschossener Marschflugkörper oder ballistischer Raketen. Die Hauptziele Russlands sind in der Regel Waffenlager, Kraft- und Wasserwerke und Regierungsgebäude. Welches Ziel die Raketen in diesem Fall konkret im Visier hatten, ist unklar. Einmal mehr waren aber Zivilisten die Leidtragenden. Für die Menschen in der Hauptstadt wird der Ausnahmezustand zur bitteren Normalität.

Russland hat die Häufigkeit seiner Luftangriffe erhöht, auch, weil sich die Ukraine auf eine Gegenoffensive vorbereitet