Russland erlaubt unabhängigen Beobachtern keinen Zutritt zu den Haftanstalten. Auf eine Anfrage zu den Vorwürfen reagierte Russlands Verteidigungsministerium laut BBC nicht.

Nach Angaben des ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez berichten etwa neun von zehn früheren ukrainischen Kriegsgefangenen von Folter in russischer Haft. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig verifizieren. Vorwürfe der Folter russischer Soldaten wurden in der Vergangenheit auch gegen die ukrainische Seite erhoben.

»Ihr werdet hier bis zum Ende eures Lebens verrotten«

In den Interviews schildern die Soldaten eindrücklich, dass ihr Alltag in Taganrog von Demütigungen und Misshandlungen durchzogen gewesen sei. Ein Leutnant, der nach eigenen Angaben bereits seit Monaten in russischer Kriegsgefangenschaft war, bevor er im September in das Lager gebracht wurde, berichtet etwa, dass die Erniedrigungen schon bei der Ankunft in der Anstalt begannen. »Ihr werdet hier bis zum Ende eures Lebens verrotten«, sollen ihnen russische Soldaten gesagt haben, bevor sie in einer Art Begrüßungsritual unter anderem mit Eisenstangen verprügelt worden seien.