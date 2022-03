Diplomatie in Kriegszeiten Selenskyj will ukrainisches Volk über Kompromiss mit Russland abstimmen lassen

Die zähen Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew gehen weiter. An ihrem Ende wird laut Präsident Selenskyj ein Referendum in der Ukraine stehen müssen. Eine Übergabe von Städten an den Feind schloss er aus.