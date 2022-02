+++ Update zum Ukraine-Konflikt +++ »Sehr beunruhigende Anzeichen für eine russische Eskalation«

Weitere russische Truppenkontingente an der Grenze zur Ukraine: US-Außenminister Blinken ruft seinen Amtskollegen Lawrow in Moskau an. Vor der Krim startet ein Manöver der russischen Marine. Der Überblick.